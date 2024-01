A Vinci trionfano i due Orazzini

Oltre 50 giocatori hanno voluto terminare il 2023 all’insegna del golf animando la tappa del Golf Impresa Challenge, andata in scena sabato 30 dicembre al Golf Bellosguardo Vinci. I contendenti sono scesi in campo a coppie in un mix di divertimento e agonismo. Giacomo Orazzini e il giovane Gianmarco Orazzini si sono imposti con un giro in 74 colpi, tre oltre il par del percorso. Nella categoria netta Alberto Sciatti e Giovanni Galimberti (30) hanno preceduto Elia Bagni e Giacomo Citi (31).

Hanno completato il gruppo dei premiati Francesca Donnini e Leonardo Bonelli, miglior coppia mista con 34 punti. Al Golf Montelupo l’ultima gara dell’anno è stata promossa da Cetra Pharma e vinta, con 78 colpi, da Chris Small. In prima categoria Tommaso Pettini (38) ha superato di misura Ferdinando Santetti (37), in seconda Matteo Bonini (40) ha realizzato il miglior punteggio netto assoluto lasciando a tre colpi Sandro Bartolini (37) mentre in terza un solo colpo ha separato il vincitore Lorenzo Peebes (38) e Zeno Amerini. Miglior lady Claudia Gloter (37), senior Marco Tozzini (36)

Andrea Ronchi