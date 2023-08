"A veglia sulle aie a Montespertoli: vino e buon cibo all'Agricampeggio"

MONTESPERTOLI

Ogni sera a Montespertoli, una festa di natura e cultura. Cambio di location, come da programma, per l’iniziativa estiva "A veglia sulle aie" che si sposta per tutta la settimana - e fino al 22 agosto - all’Agricampeggio Cipollatico. L’azienda agricola biologica ospiterà il terzultimo appuntamento della manifestazione che ogni anno tra giugno e settembre vede protagoniste a rotazione le realtà agrituristiche del territorio. Porte aperte a turisti e visitatori per offrire un bicchiere di vino ed un assaggio di prodotti tipici, organizzando degustazioni a chilometro zero e passeggiate a prezzi popolari. Domani alle 20 tutti invitati al giro pizza, venerdì invece apericena e buffet a bordo piscina. E si va avanti nel weekend. Sabato c’è la cena musicale mentre domenica dalle 16 in poi merenda in campagna con dolci e gelati artigianali. Gli appuntamenti dall’Agricampeggio via San Vincenzo a Montespertoli proseguono il 22 sempre alle 20 con la cena di beneficenza per AIFVS (Associazione Italiana familiari vittime strada). Per info e prenotazioni chiamare il 347 0184240 o scrivere a [email protected]