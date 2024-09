A spasso tra carbonaie, cascate e foreste

MONTAIONE

Ultimo giorno utile oggi per assicurarsi un posto nella nuova escursione del ciclo di passeggiate intitolato "Il paesaggio ritrovato". Per prenotarsi è sufficiente scrivere una mail agli indirizzi [email protected] o [email protected], oppure telefonare ai numeri 0571 699255 o 340 9847686. "Alla scoperta delle Pènere. Passeggiata nel mondo dimenticato fra carbonaie, cascate e foreste" è titolo dell’escursione condotta da una guida ambientale, che si terrà domenica prossima in mattinata dalle 9.30 alle 12.30. Si tratta di una camminata di cinque chilometri circa, rivolta ad adulti e bambini, con partenza alle ore 8.45 presso il parcheggio del Santuario della Pietrina in località Palagio, a Montaione.

Al termine della passeggiata per chi lo volesse ci sarà la possibilità di prendere parte al pranzo organizzato dai volontari del Santuario, nell’ambito della Festa della Madonna della Pietrina. L’evento è gratuito. La rassegna "Il paesaggio ritrovato", promossa dal Comune di Montaione, consiste in una serie di escursioni alla scoperta delle bellezze naturalistiche di Montaione e dintorni. Una vera e propria immersione nella natura incontaminata per un’esperienza unica tra trekking, paesaggi mozzafiato e storia. La prossima ‘escursione, "Da Castelfalfi a Santa Luce", è stata spostata dal weekend del 28 e 29 settembre a quello del 19 e 20 Ottobre.