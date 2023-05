A S. Maria delle Vedute concerto con Barsanti Da Bach a Frescobaldi

Proseguono gli appuntamenti con la rassegna musicale “Concerti d’organo 2023“ all’interno dell’iniziativa “Fucecchio, città degli organi“, promossa dall‘Unità Pastorale di Fucecchio, in collaborazione con la Commissione Diocesana di musica sacra e con il patrocinio del Comune di Fucecchio e della Fondazione Montanelli Bassi. Il terzo evento in cartellone è quello di domani sera alle ore 21.30 presso il Santuario di Santa Maria delle Vedute, con l’organista Enrico Barsanti. Nato a Barga nel 1981, ha iniziato lo studio dell’organo presso l’istituto musicale diocesano “R. Baralli” di Lucca sotto la guida di Giulia Biagetti e Alessandro Sandretti, diplomandosi nel 2009 sotto la guida di Antonio Galanti presso il Conservatorio Statale “G. Puccini” di La Spezia . Nel 2011 ha conseguito la licenza (biennio superiore) presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra in Roma per poi perfezionarsi con Guy Bovet per la musica spagnola, Olivier Latry per la musica organistica di J. S. Bach, Umberto Pineschi per la musica di G. Frescobaldi, Luca Scandali e Gerhard Gnann per la musica rinascimentale italiana. L’ingresso è libero.