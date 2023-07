A Palazzo Ghibellino una lettura scenica su Ferruccio Busoni

EMPOLI

Oggi è il giorno dell’anniversario della morte del famoso musicista Ferruccio Busoni e stasera alle 21.30 nel Cortile del Palazzo Ghibellino, in piazza Farinata degli Uberti a Empoli, si terrà una lettura scenica per ricordarne gli ultimi giorni di vita. A raccontarla il professor Silvano Salvadori con le voci di Andrea e Angela Giuntini. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della morte che avranno luogo il prossimo anno. A soli 58 anni, Ferruccio Busoni moriva il 27 luglio del 1924 a Berlino, sognando ancora la sua Italia. Consumato nel fisico dalla frenetica attività di concertista, come pure nello spirito dall’essersi trovato nel momento della maturità in una Europa sconvolta dalla guerra, assillato dalla tensione di portare a termine il Doktor Faust, quella grande opera a cui da oltre un decennio lavorava e che considerava il culmine delle sue ricerche, chiuse tragicamente la sua esistenza nel suo appartamento, fra la disperazione dei suoi amati allievi. Proprio uno di questi, Gottfried Galston, ci ha lasciato un diario dei quotidiani colloqui con il maestro nei suoi ultimi mesi di vita.