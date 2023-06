A Montespertoli "A veglia sulle aie", degustazioni di vini e pizze gourmet sotto le stelle

Il primo fine settimama della rassegna “A veglia sulle aie“ si svolge alla Fattoria La Leccia, situata sui colli del versante Nord di Montespertoli, in un’area a vocazione vinicola secolare. Nel 2013, Paola e Lorenzo Bagnoli hanno deciso di recuperare le vigne abbandonate della proprietà con la volontà di rigenerare l’ambiente attraverso una viticultura sostenibile e di qualità. Si sono quindi adoperati per la valorizzazione delle piante autoctone (Sangiovese e Trebbiano), l’innovazione sostenibile e l’artigianalità nelle lavorazioni, direttrici su cui si muove la filosofia aziendale con l’obiettivo di ottenere vini che siano capaci di raccontare una storia autentica. L’offerta di intrattenimento e degustazione di oggi, dalle 19 alle 23, è racchiusa in una serata dal titolo “Pizza? Boh! Pizze gourmet cotte a legna con le spumeggianti bollicine de La Leccia“. Il costo è di 15 euro. Domani dalle 19 alle 23 ci sarà “Vini sotto le stelle“, una serata gastronomica e… astrologica. La prenotazione agli eventi è obbligatoria a e si fa contattando [email protected] oppure telefonando al 338 7333 905