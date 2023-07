A Monterappoli ecco il ’PemTrio Trioche’

Divertente spettacolo in programma domani sera alle ore 21.30 al giardino del Torrino a Monterappoli, con PemTrio Trioche che porterà in scena “Meglio tarde che mai“. Sul palco saliranno Rita Pelusio, Franca Pampaloni e Luz Pierotto (nella foto). Le concertiste Ada e Elsa, dal glorioso passato, tornano in scena dopo tempo immemorabile. Sono un po’ arrugginite nei movimenti e anche un po’ dure d’orecchie ma le mani no: quelle, agili come un tempo, volano sugli strumenti dando vita a un caleidoscopio di brani classici e moderni, magistralmente suonati dal vivo con pianoforte e flauto traverso. Come il vecchio motore di una fuoriserie, dopo un inizio in po’ singhiozzante le due vecchiette si scatenano e tra un sorsetto, molti dispetti, qualche litigio e improbabili passi di danza, danno vita al più comico, sconclusionato e coinvolgente concerto di musica classica mai sentito. Il risultato è uno spassoso gioco clownesco con pochissime parole, sonorità inedite alternate ad arie classiche, in esecuzioni impeccabili che fanno da sottofondo ad animazioni di figura, gags virtuose, surreali e trucchi di magia. Per informazioni si può telefonare all’associazione Giallo Mare Minimal Teatro allo 0571 81629 o scrivendo a [email protected] Tutti gli aggiornamenti si possono trovare sulle pagine Facebook e Instagram di Giallo Mare Minimal Teatro.