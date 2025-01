A fuoco appartamento, residenti messi in salvo dal balcone

EMPOLIFiamme, fumo e tanta paura per un incendio divampato in una palazzina ieri sera intorno all’ora di cena a due passi dal centro storico di Empoli. Il rogo ha interessato un appartamento che si trova al terzo e ultimo piano di un condominio in via Filippo Brunelleschi, non distanti dal polo scolastico di via Sanzio. Il fuoco si è propagato velocemente ad entrambi i piani aumentando le dimensioni dell’incendio visibile anche a molta distanza. Numerose, infatti, anche le segnalazioni dei cittadini che hanno pubblicato diverse foto sui social chiedendo aggiornamenti su quanto stesse accadendo in quegli istanti. I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, sono intervenuti sul posto intorno alle 19.40 per domare il rogo.

I pompieri hanno operato anche con la piattaforma. Prima sono entrati all’interno dell’appartamento invaso dalle fiamme, e, una volta capita la gravità della situazione, è iniziato lo spegnimento dell’incendio. Dopodichè gli uomini del distaccamento di Empoli hanno verificato che all’interno non vi fossero occupanti.

Nel frattempo, le sei persone presenti nell’appartamento attiguo si sono rifugiate sul balcone dal quale sono state poi evacuate dagli stessi vigili del fuoco con l’autoscala. Sul posto, di rinforzo a chi già stava operando per domare le fiamme, sono state inviate anche l’autobotte da Empoli e un’autoscala dal distaccamento di Firenze Ovest.

Nei momenti successivi all’incendio anche tutti gli altri occupanti del condominio sono stati evacuati a scopo precauzionale nell’attesa di verificare eventuali danni struttuali.

Dalla sede centrale dei vigili del fuoco è stato inoltre inviato il carro aria e il funzionario per coordinare il soccorso. Richiesta delle squadre sul posto è stata inviata anche una seconda autobotte proveniente dal comando di Pistoia. I danni causati dall’incendio ai due piani della palazzina sono stati ingenti. Il rogo ha infatti fatto crollare una porzione di copertura dell’immobile.

Sul posto richiesto l’intervento del personale sanitario per verificare le condizioni sanitarie delle persone. Secondo quanto appreso due al momento le persone trasportate in ospedale per controlli a seguito dei fumi inalati.

Irene Puccioni