10eLotto, Montaione in festa: vinti 20.000 euro

Empoli, 20 ottobre 2023 – Grande festa a Montaione. Al concorso del 10eLotto di giovedì 19 ottobre, come riporta Agipronews, sono stati vinti 20.000 euro grazie a un 9 centrato in un’estrazione frequente.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 21,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3 miliardi di euro in questo 2023.