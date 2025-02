Una video guida personalizzata per chi va in Naspi. Ecco il nuovo servizio dell'Inps

Roma, 6 ottobre 2021 - Quanto prenderò di Naspi ogni mese? Per quanti mesi? E cosa devo fare se trovo un nuovo lavoro? E' per rispondere a queste e altre domande ricorrenti che l'Inps fornisce a chi richiede la Naspi una video guida con tutte le informazioni. Ecco come funziona.

Quando la domanda di Naspi viene accolta, l'Inps invia al beneficiario un sms che lo invita a consultare la sua area MyINPS, l’area riservata del portale Inps accessibile attraverso Spid, Cie e Cns. Qui troverà una video guida personalizzata che illustra come è stata calcolata la sua Naspi, quali sono le regole di compatibilità da considerare, importo e durata del beneficio. Per chi ha valorizzato i campi della domanda Naspi relativi al lavoro autonomo svolto ed al reddito da lavoro autonomo previsto, la video guida è personalizzata con messaggi aggiuntivi volti a ricordare l’obbligo di comunicazione annuale del reddito (per ridurre il contenzioso) e la possibilità di chiedere l’anticipazione Naspi.

La video guida resta a disposizione del beneficiario per alcuni mesi all’interno dell’area notifiche My INPS, e sarà scaricabile anche attraverso il QR Code presente nella lettera di attribuzione del beneficio recapitata in cassetta postale online. Cliccando qui sono disponibili tutte le informazioni sulla Naspi. Riportiamo qui le principali.

Cos'è la Naspi La Naspi è l’indennità mensile di disoccupazione erogata ai lavoratori, con rapporto di lavoro subordinato, che hanno perso l’occupazione. Spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni.

I requisiti La Naspi può essere richiesta dai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente il lavoro, compresi apprendisti, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni. Sono esclusi dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, operai agricoli a tempo determinato, operai agricoli a tempo indeterminato, lavoratori extracomunitari con permesso di lavoro stagionale.

L'importo L'importo della Naspi varia in relazione all'ammontare del reddito percepito nei quattro anni precedenti la domanda di disoccupazione. Se il reddito percepito è inferiore all'importo di riferimento stabilito dalla legge e reso noto ogni anno dall'Inps con circolare pubblicata sul sito (1.227,55 euro per il 2021), l'importo della Naspi è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni. Se, invece, la retribuzione media è superiore all'importo di riferimento annuo, è pari al 75% dell'importo di riferimento annuo sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo. A partire dal 91esimo giorno, all’indennità si applica una riduzione del 3% per ciascun mese.