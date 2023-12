Ventisei ettari di sport. L’esempio del Viola Park. Sviluppo e sostenibilità in un unico progetto

di Manuela Plastina

BAGNO A RIPOLI (Firenze)

Inaugurato ufficialmente da poche settimane, il Viola Park in terra di Bagno a Ripoli è considerato tra i centri sportivi più all’avanguardia d’Europa. Il desiderio di Rocco B. Commisso è stato realizzato grazie a un’opera dell’architetto Marco Casamonti dello Studio Archea Associati in tempi record tra il 2021 e il 2023 nonostante i problemi e i ritardi legati alla pandemia, su una superficie di 26mila metri quadrati. Il nuovo centro sportivo di ACF Fiorentina ospita 2 stadi (il Fiesole e il Davide Astori) rispettivamente da 3000 e 1500 posti, 12 campi regolamentari di cui cinque in erba naturale, 5 ibridi, due campi di scuola calcio e uno per l’allenamento dei portieri. Ha 4 palestre, 12 padiglioni, un ristorante, 75 camere per 116 posti letto, un media center, un centro medico e wellness con una piscina da 25 metri e altre due piscine vascolari, crioterapia, sauna e bagno turco. Qui hanno trovato casa le 20 squadre di ACF Fiorentina tra prima squadra, femminili, giovanili e vengono ospitati anche eventi e iniziative di alto livello.

Nel realizzarlo, è stata posta grande attenzione al tema della sostenibilità ambientale utilizzando materiali naturali, tecnologie di riuso e mezzi elettrici. Presente un impianto fotovoltaico. La realizzazione del maxi impianto è stata curata dalla Nigro & C. Costruzioni S.r.L. impresa toscana con sede a Prato attiva dal 2000 nei settori dell’edilizia civile, industriale e commerciale, con particolare attenzione alle nuove costruzioni, alle ristrutturazioni, opere di urbanizzazione primarie e secondarie, strade, reti idriche e fognarie. Al suo fianco in questa operazione ha avuto SACE, gruppo assicurativo-finanziario italiano, direttamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, specializzato nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un’ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo.

SACE è intervenuta a garanzia di un Bond del valore di 3,6 milioni di euro emesso da Banco BPM a favore di Nigro & C. Costruzioni S.r.l per la realizzazione del Viola Park. "Siamo orgogliosi di essere al fianco di un’eccellenza del territorio come Nigro per supportarla nel suo percorso di crescita – dichiara Alessio Cerini, Relationship Manager Sales PMI Toscana di SACE –. Questa operazione conferma l’impegno del nostro Gruppo a sostegno delle imprese anche in Toscana dove, nell’ultimo anno, abbiamo supportato progetti per 3,5 miliardi di euro al fianco di più di 2.400 aziende, soprattutto PMI".

"La nostra mission è quella di promuovere e sostenere il territorio e le sue imprese – dichiara Marco Giorgio Valori, responsabile Direzione Tirrenica di Banco BPM –. Questa importante operazione a favore di Nigro, leader nazionale nel comparto dell’edilizia privata con la quale abbiamo un rapporto consolidato, sottolinea la volontà del nostro istituto di valorizzare le eccellenze del territorio e fornire un supporto costante e concreto nella realizzazione di progetti di crescita innovativi e sostenibili".

Giovanni Nigro, amministratore della Nigro & C. Costruzioni S.r.l., ringrazia SACE Banco BPM "per esserci stati al fianco nel percorso di realizzazione di uno dei centri sportivi più importanti su scala europea e mondiale. Un supporto che mostra l’attenzione assicurata al territorio e ai progetti che danno lustro alla Toscana e all’Italia intera. La realizzazione del Viola Park ha dato forza alla nostra azienda e consapevolezza delle nostre potenzialità. Un progetto realizzato fianco a fianco con Fiorentina, che ci rende immensamente orgogliosi".