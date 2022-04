Distretti toscani, l'export torna ai livelli pre-Covid: +40% camperistica e florovivaismo

Firenze, 4 aprile 2022 – Incertezza e rincari delle materie prime. Questi i fattori che più incidono sui distretti toscani in questo inizio 2022. Di per sé, infatti, l'esposizione diretta al conflitto russo-ucraino, come ha già rilevato l'Irpet, in termini di import-export risulta limitata. Come si legge nell'ultimo Monitor dei distretti di Intesa Sanpaolo, la Russia e l’Ucraina rappresentano l’1% dell’export distrettuale toscano con percentuali maggiori per il distretto del mobile imbottito di Quarrata (3,7%), per le macchine per l’industria cartaria di Lucca (3,1%) e 2,7% per le macchine per l’industria tessile di Prato (2,7%). In termini di importazioni il peso scende allo 0,3% con quote più rilevanti solo per il distretto della concia e calzature di Santa Croce legato all’acquisto di particolari pellami dall’Ucraina. L'impatto di queste tensioni a livello internazionale mette però a rischio il rilancio delle esportazioni distrettuali toscane, che nel 2021 hanno recuperato i livelli pre-Covid. In dettaglio, grazie a un rimbalzo del +29,1%, le esportazioni hanno toccato i 21,2 miliardi di euro, superando di oltre 700 milioni il valore del 2019 (+3,8%). Gli aumenti più alti si registrano nella camperistica della Val d'Elsa, con un +40,5% e oltre 987 milioni di euro di esportazioni, e nel distretto florovivaistico di Pistoia, con +40,6% e 377 milioni di euro esportati. In termini di volumi, è la pelletteria e calzature di Firenze a pesare di più, con quasi 6,3 miliardi di euro di prodotti esportati nel 2021. L'andamento nei settori Il sistema moda è riuscito a riportarsi sui livelli del 2019, mostrando andamenti eterogenei tra le specializzazioni distrettuali. Bene l'oreficeria di Arezzo (+23,5%), la pelletteria e calzature di Firenze (+0,8%), l'abbigliamento di Empoli (+0,2%), mentre soffrono ancora tessile e abbigliamento di Prato (-4,9% rispetto al 2019) e la concia e calzature di Santa Croce (-14,9% rispetto al 2019). ...