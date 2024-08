Toscana, crescono gli stabilimenti balneari: quasi il 14 per cento in più rispetto al 2021

Firenze, 2 agosto 2024 - Negli ultimi 22 anni gli stabilimenti balneari in Toscana sono cresciuti del 13,8%. Erano infatti 806 al 31 dicembre 2011, sono saliti a 914 a fine 2021 e diventati 917 al 31 dicembre 2023. Secondo quanto emerge dai dati dell'indagine Unioncamere-Infocamere, basata sul Registro delle imprese delle Camere di commercio, la Toscana si piazza così seconda in Italia, dopo l'Emilia Romagna, per numero di stabilimenti balneari. Delle 917 imprese, 264, pari a quasi il 29% del totale, sono a conduzione femminile, una percentuale superiore alla media nazionale, che si ferma al 25%.

Con Camaiore la nostra regione presidia saldamente la classifica della densità di imprese per chilometro di costa: ben 92 lungo soli tre chilometri di litorale del comune toscano, pari a una media di 30 attività per chilometro. Al secondo posto c’è Pietrasanta, un’altra perla del litorale tirrenico, con una densità di 22,3 imprese per chilometro.

Nella classifica dei primi 20 comuni italiani per numero di stabilimenti balneari (al 31 dicembre 2023), Viareggio si piazza quarta, dopo Ravenna, Cervia e Rimini, con 125 imprese. Gli altri comuni toscani nella top 20 sono Massa (ottavo posto, 111 stabilimenti balneari), Pietrasanta (nono posto, 96 stabilimenti), Camaiore (decima, con 92 stabilimenti balneari), Forte dei Marmi (13esimo posto, 84 imprese), Pisa (19esima, 61 imprese).