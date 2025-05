Toscana Aeroporti +10,3% di passeggeri

Il Cda di Toscana Aeroporti ha esaminato e approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2025 che mostra una crescita del traffico passeggeri nei primi tre mesi (+10,3% sul 2024) con oltre 1,6 milioni di passeggeri. I ricavi a 25,7 milioni sono in miglioramento del +23,5%, l’ebitda stabile a 4,3 milioni (+0,7%), il risultato di Gruppo negativo per 848mila euro rispetto a quello anch’esso negativo di 654mila del 2024. Storicamente, il primo trimestre dell’anno registra margini negativi, coerenti con la ridotta attività tipica dei mesi invernali, sottolinea la nota della società.

"Iniziamo il 2025 con risultati che confermano la crescente attrattività del nostro sistema aeroportuale – commenta il presidente Marco Carrai –. Il superamento di 1,6 milioni di passeggeri nel primo trimestre rappresenta un record storico per questo periodo dell’anno, accompagnato da un robusto incremento dei ricavi del 23,5%. Siamo poi particolarmente soddisfatti dell’accelerazione impressa agli investimenti, quasi quadruplicati rispetto al 2024 e focalizzati su progetti strategici come l’ampliamento del terminal di Pisa e l’avanzamento dell’iter per il Master Plan di Firenze, che ha recentemente ottenuto un importante parere favorevole dalla Regione Toscana".