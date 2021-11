Firenze, 8 novembre 2021 – Poste Italiane è il gestore di identità Spid al quale più i cittadini fanno ricorso per attivare il sistema pubblico di identità digitale. L'azienda ha infatti rilasciato, dato al giugno 2021, oltre 17 milioni di Spid. Un servizio prima completamente gratuito e che invece adesso costa 12 euro per chi sceglie di recarsi allo sportello per identificarsi. Nessun costo, invece, per chi s'identifica da remoto, usando l'app PosteID, l'sms su cellulare certificato associato ad un prodotto Bancoposta o Postepay, il lettore Bancoposta e carta Postamat, la carta di identità elettronica con o senza pin, la carta nazionale dei servizi attiva con Pin, il passporto elettronico, il bonifico da un conto corrente intestato al cliente, la firma digitale.

C'è però un altro modo per continuare a non pagare lo Spid alle Poste, e cioè identificarsi di persona in uno sportello pubblico tra quelli compresi nell'elenco consultabile qui. In Toscana sono il Comune di Carmignano (Po), il Comune di Scarperia e San Piero (Fi), l'Ordine dei farmacisti della provincia di Massa Carrara. E' possibile inoltre richiedere lo Spid all'Ambasciata d'Italia a Telaviv.

Dopo la verifica dell'identità personale nell'ufficio, si riceverà via email un file, chiamato 'pacchetto di attivazione' che potrà essere usato online per completare il riconoscimento ed ottenere lo Spid, scegliendo come gestore d'identità Poste o Sielte.