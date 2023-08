Settembre, le scadenze da ricordare. Il 18 del mese è la giornata degli adempimenti fiscali

Firenze, 29 agosto 2023 – Si rientra a lavoro e a scuola e tante sono le novità che attendono i toscani. Come il bonus trasporti e il supporto formazione e lavoro, ma non mancano le scadenze fiscali, che si concentrano su lunedì 18 settembre, con ben 18 adempimenti. Ecco, dunque, tutte le date di settembre da appuntarsi in agenda.

1 settembre

E' il giorno del pagamento delle pensioni sui conti correnti bancari e postali, ma anche quello del click day per il bonus trasporti. Sono infatti esauriti i fondi per il contributo, fino ad un massimo di 60 euro, per l'acquisto di abbonamenti e autobus, ma si riapre una finestra in cui è possibile fare domanda grazie alle risorse avanzate da chi ha richiesto, ma non utilizzato, il bonus nel mese di agosto 2023. Per fare domanda, a partire dalle ore 8 del 1 settembre: www.bonustrasporti.lavoro.gov.it.

Dal 1 settembre è possibile anche fare richiesta del supporto per la formazione e il lavoro, destinato agli 'occupabili' tra i 18 e i 59 anni, con un valore dell’Isee familiare, in corso di validità, non superiore a 6mila euro annui e che non rientrano in una delle categorie per le quali è possibile accedere (dal 1 gennaio 2024) all'assegno di inclusione. Il supporto formazione e lavoro può essere richiesto dall'interessato direttamente all’Inps o tramite i patronati o, dal 1 gennaio 2024, tramite i Caf.

4 settembre

Dopo la tregua di agosto, riprendono i controlli dell'Agenzia delle entrate.

15 settembre

Venerdì 15 settembre rientro in classe in Toscana per l'anno scolastico 2023-2024. Le vacanze di Natale andranno da domenica 24 dicembre 2023 a sabato 06 gennaio 2024, le vacanze di Pasqua da giovedì 28 marzo a martedì 2 aprile 2024. L'ultimo giorno si scuola è previsto per 10 giugno 2024.

18 settembre

Le scadenze fiscali del 16 settembre, essendo un sabato, slittano tutte a lunedì 18 settembre, giorno in cui si concentrano 18 adempimenti. Tra questi la rateizzazione delle imposte sui redditi, gli adempimenti periodici Iva, Irpef e Inps, versamento della cedolare secca e della rata relativa al canone Rai trattenuta ai pensionati.

25 settembre

Entro questa data i contribuenti operatori intracomunitari devono effettuare l’invio degli elenchi riepilogativi Intrastat. Si tratta di un obbligo mensile che riguarda i titolari di partita Iva che hanno effettuato operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi in Unione europea nel mese di agosto 2023.

30 settembre

Data ricca di adempimenti anche quella del 30 settembre, anche se, essendo sabato, alcuni slittano a lunedì 2 ottobre, che diventa il termine ultimo per la presentazione del modello 730 e per la trasmissione telematica della comunicazione delle liquidazioni Iva trimestrali relative alle operazioni di aprile, maggio e giugno 2023.

Scade il 30 settembre anche il termine per i residenti nei territori dell'Alto Mugello, colpiti dall'alluvione di maggio scorso, per fare domanda di adesione alla rottamazione-quater delle cartelle esattoriali. Sempre riguardo alla rottamazione, entro il 30 settembre l'Agenzia delle entrate- riscossione invierà a chi ha già aderito alla definizione agevolata la comunicazione delle somme dovute, con i relativi bollettini di pagamento. Infine, il 30 settembre è l'ultimo giorno utile per i clienti Tim di recedere dal contratto dopo che hanno ricevuto comunicazione di un nuovo piano tariffario indicizzato all'inflazione. Una modifica unilaterale che è stata contestata dalle associazioni dei consumatori.