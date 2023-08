Stop al reddito di cittadinanza, in arrivo altri 700 messaggi Inps in Toscana

Firenze, 25 agosto 2023 – Per 744 famiglie in Toscana agosto 2023 sarà l'ultimo mese in cui potranno percepire il reddito di cittadinanza. A loro l'Inps sta inviando le comunicazioni per informarle di essere arrivati al settimo mese del sussidio a loro spettante per il 2023. Questi nuclei familiari si aggiungono ai 3.920 che, secondo i dati diffusi dall'istituto di previdenza, hanno terminato con luglio 2023 la possibilità di usufruire del reddito di cittadinanza. Salgono così a 4.664 i nuclei familiari che hanno detto addio al sussidio. Per la stragrande maggioranza, si tratta di famiglie composte da una sola persona (sono 3.854, quasi l'83 per cento del totale), con un'età media inferiore ai 44 anni e, come prevede la legge, senza minori, disabili o over 60.

Cosa può fare chi riceve la comunicazione dall'Inps

Coloro che riceveranno entro la fine di agosto il messaggio dall'Inps, ma anche coloro che lo hanno già ricevuto il mese scorso o lo riceveranno nei prossimi, dal primo settembre 2023 possono presentare la domanda per il supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) e, se hanno i requisiti per accedervi, saranno inseriti in un percorso di professionalizzazione e di inserimento lavorativo durante il quale, per un massimo di 12 mesi, riceveranno un contributo di 350 euro mensili.

Per accedere al Sfl, spiega l'Inps, è necessario, oltre alla presentazione della domanda:

1. sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (Pad);

2. contattare almeno tre Agenzie per il lavoro;

3. sottoscrivere il Patto di servizio personalizzato;

4. avviare un’iniziativa di attivazione al lavoro come indicata nel Patto di servizio.

La nuova piattaforma per il lavoro

Chi non percepirà più il reddito di cittadinanza, chi dovrà fare domanda per il supporto formazione lavoro e, dal 2024, anche dell'assegno di inclusione, potrà utilizzare una nuova piattaforma, chiamata Siisl, Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa. Questa sarà inoltre destinata a quanti si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro o desiderano reinserirsi. Le modalità per fare domanda per il supporto formazione e lavoro saranno disponibili entro pochi giorni. Nel frattempo, per ulteriori informazioni, è possibile fare riferimento al sito dell'Inps e a quello del ministero del Lavoro.