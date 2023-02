Rottamazione delle cartelle, si paga a rate con lo sconto: ecco come fare

Rottamazione delle cartelle, si paga a rate con lo sconto

Firenze, 27 febbraio 2023 – Per la quarta volta viene data la possibilità ai contribuenti di "rottamare" le cartelle esattoriali. Ma quali sono le principali caratteristiche della ‘rottamazione quater’ e come funziona? A farci da guida in questa possibilità normativa è il commercialista e revisore legale Alessandro Petrillo di Massa: "L’art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022 prevedendo la possibilità di estinguere tali debiti versando le somme dovute a titolo di capitale, di rimborso spese esecutive e per diritti di notifica decurtando sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e diritti di riscossione. I carichi oggetto di precedenti rottamazioni, anche se decadute, o di provvedimenti di rateazione o sospensione rientrano nell’ambito della definizione agevolata. Per procedere con la definizione il contribuente dovrà presentare un’apposita domanda, reperibile sul sito dell’Agenzia Riscossione, entro il 30 aprile 2023. L’Istanza dovrà essere presentata direttamente on-line, accedendo alla propria Area Riservata con le credenziali SPID, CIE e CNS oppure mediante i servizi dell’Agenzia in area pubblica. La domanda deve contenere gli estremi delle cartelle esattoriali che il contribuente intende ‘rottamare’ e il...