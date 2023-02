Tregua fiscale 2023, ecco le agevolazioni per pagare cartelle e avvisi bonari

Firenze, 21 febbraio 2023 - La legge di bilancio 2023 prevede una serie di misure, note come 'Tregua fiscale', che consentono ai contribuenti di chiudere un numero molto elevato di questioni aperte con il fisco. Sono la Rottamazione-quater, lo stralcio automatico delle cartelle inferiori a 1.000 euro, la sanatoria degli avvisi bonari e il ravvedimento speciale. Cna Firenze Metropolitana spiega di cosa si tratta e come presentare l'eventuale domanda. Rottamazione-quater Stralcio automatico delle cartelle Sanatoria avvisi bonari Ravvedimento speciale Rottamazione-quater Con la rottamazione delle cartelle esattoriali il proprio debito può essere estinto senza pagare sanzioni, interessi, somme aggiunte e aggi, anche in modalità rateale. L’importo sarà dunque ridotto al capitale originariamente dovuto, più all'eventuale rimborso spese per procedure esecutive e per i diritti di notifica. Quali cartelle si possono rottamare Si possono rottamare tutti i debiti affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se le cartelle non sono state ancora notificate ai debitori. Vi possono rientrare anche quelle già interessate da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione: in questo caso gli obblighi di pagamento saranno sospesi alla presentazione della domanda e...