Debiti con il fisco, online l'elenco delle cartelle che possono essere rottamate

Roma, 16 febbraio 2023 - Al via il servizio web per richiedere l’elenco delle cartelle che possono essere ‘rottamate’. Sul sito di Agenzia Riscossione è possibile compilare direttamente online la domanda per ottenere via email il prospetto informativo con il dettaglio di cartelle, avvisi di accertamento e avvisi di addebito che rientrano nella definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2023. Il prospetto consente di visionare il debito attuale e gli importi dovuti a titolo di definizione agevolata, privi pertanto di sanzioni, interessi e aggio. Sono riportate, quindi, tutte le informazioni per valutare la propria situazione e individuare i debiti che possono essere inseriti nella domanda di adesione da presentare in via telematica entro il 30 aprile 2023. Come richiedere il prospetto informativo Per richiedere online il prospetto informativo e riceverlo via email bisogna accedere alla sezione 'Definizione agevolata’ del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In area pubblica, senza necessità di pin e password, è sufficiente inserire i dati e il codice fiscale della persona intestataria dei carichi e allegare la relativa documentazione di riconoscimento. A seguito della richiesta, il sistema invierà alla casella di posta elettronica indicata una prima email contenente il link per confermare la richiesta (valido solo per le successive...