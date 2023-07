Rifiuti: Certaldo, Gambassi e Capraia sono i Comuni che riciclano di più in Toscana

Firenze, 9 luglio 2023 – Anche quest'anno Certaldo è primo in Toscana nella classifica di Legambiente che premia i Comuni più 'ricicloni', insieme a Gambassi Terme, per la categoria dei comuni sotto i 5mila abitanti, e Capraia e Limite, per quelli tra 5mila e 15mila abitanti. Certaldo invece spicca nella regione come comune con più di 15mila abitanti: ha raggiunto nel 2022 l'85,4% di raccolta differenziata e i rifiuti indifferenziati sono pari a 53 chili ad abitante all'anno. Per quanto riguarda invece Capraia e Limite, la raccolta differenziata è all'86,7% e il rifiuto secco residuo è di 49,3 chili all'anno ad abitante. A Gambassi Terme , comune di poco più di 4.800 abitanti, la raccolta differenziata è all'89%, e l'indifferenziato ammonta a poco più di 63 chili annui pro capite.

Al Comune di Massa Carrara è andato invece il premio del consorzio del recupero del vetro Coreve. Questa la motivazione: “per la crescita della quantità raccolta del 29% rispetto al 2021 e il raggiungimento della Fascia A in termini di qualità con la raccolta porta a porta monomateriale”.

Gli altri comuni toscani ‘ricicloni’

In Toscana, secondo il rapporto di Legambiente, giunto quest’anno alla 30esima edizione, sono 17 i comuni 'rifiuti free’, ovvero che hanno una produzione pro-capite di rifiuti avviati allo smaltimento che arriva al massimo ai 75 chili. Nella categoria di quelli tra 5mila e 15mila abitanti, oltre a Capraia e Limite, ce ne sono altri nove. Sono Lamporecchio (Pt), al secondo posto, con 88,4% di differenziata, Cerreto Guidi (Fi) al terzo, con 86,3% di raccolta differenziata, quindi Serravalle Pistoiese, con l'83,1% di differenziata, Montespertoli (Fi) all'84,2%, Santa Maria a Monte (Pi) all'80%, Pieve a Nievole (Pt), al settimo posto, con 86%. Calcinaia (Pi) è al' 83,3%, Buggiano (Pt) al nono posto con l'82,3% di differenziata, chiude Uzzano (Pt), a 79,3% e 75 chili annui pro capite di produzione di rifiuti indifferenziati.

Per quanto riguarda invece i comuni sopra i 15mila abitanti, dopo Certaldo troviamo Monsummano Terme (Pt), con 85,1% di differenziata, Montelupo Fiorentino (Fi), all'86,1% , Fucecchio (Fi), con 84,2% di differenziata e 67,9 chili pro capite annui di indifferenziato. Seguono Vinci, a quota 85,3%, e Capannori (Lu) all''83,7% e 74,1 chili di rifiuto indifferenziato prodotto ogni anno da ciascun abitante.