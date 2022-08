Toscana, Rc Auto: aumentano le tariffe. Ecco perché

Firenze, 10 agosto 2022 – La Toscana è la quarta regione i n Italia per caro assicurazione. Secondo l'osservatorio di Facile.it, l'Rc auto è aumentata a luglio 2022 del 7,5 per cento rispetto ad inizio anno, con un costo medio che sfiora i 477 euro (476,88). In valori assoluti è Prato a confermarsi la provincia è più costosa della regione, con quasi 643 euro di costo medio, mentre, in termini di incremento, è Firenze che registra il dato più alto, con un +10,5 per cento .

Perché aumenta l'assicurazione auto

Ad incidere sul trend al rialzo non solo il fatto che molte delle scontistiche messe in atto dalle compagnie durante la pandemia si stanno esaurendo , ma anche che i costi dei sinistri stanno crescendo a causa dell’inflazione .

La situazione nelle province

L’aumento delle tariffe medie rilevato da gennaio a luglio 2022 è stato registrato, seppur in misura differente, in tutta la Toscana: a guidare la classifica degli incrementi consistenti è la provincia di Firenze (+10,5%, 479,58 euro), seguita da Pistoia (+7,8%, 534,81 euro), Livorno (+7,2%, 421,21 euro) e Pisa (+6,8%, 463,97 euro). Continuando a scorrere la graduatoria toscana si posizionano Prato (+5,8%, 642,66 euro ), Arezzo (+5,4%, 402,93 euro) e Massa-Carrara (+4,3%, 533,19 euro). Chiudono la classifica le province di Siena (+2,4%, 368,64 euro) e Lucca (+2,1%, 451,65 euro).

Come e quanto si può risparmiare

Nella maggior parte dei casi, utilizzando servizi di comparazione o chiedendo più preventiv i alle compagnie assicurative, è possibile risparmiare una somma ingente sulla propria polizza. Secondo i dati dell’Osservatorio Facile.it, nella regione Toscana, scegliendo le migliori assicurazioni auto fra i preventivi calcolati dagli utenti, a luglio il risparmio è arrivato fino al 67,3 per cento .