Rc auto, stangata per gli automobilisti toscani

Firenze, 27 marzo 2024 – Stangata Rc auto per gli automobilisti toscani. A Prato, Firenze e Pistoia si pagano infatti le polizze più care d'Italia secondo quanto emerge dai nuovi dati Ivass, relativi al mese di febbraio 2024, con rispettivamente, 565, 483 e 482 euro. Il prezzo medio a livello nazionale è di 395 euro, con un aumento su base annua del 6,5 per cento in termini nominali e del 5,7 per cento in termini reali. Il costo dell'assicurazione auto continua dunque a crescere, anche se frena rispetto al +7,5 per cento registrato a gennaio in confronto a dodici mesi prima. Inoltre, i prezzi medi sono inferiori al febbraio 2019, nel periodo pre-pandemico, quando raggiungevano i 406 euro. Gli aumenti sono comunque più pesanti per gli assicurati appartenenti a classi di merito superiori alla prima: salgono infatti del 9,3 per cento rispetto a febbraio 2023.

«L'aumento delle tariffe Rc Auto - commenta Codacons - determina una stangata da circa 780 milioni di euro su base annua a carico degli automobilisti italiani. L'aumento delle tariffe del +6,5 per cento a febbraio equivale ad un incremento di 24 euro a polizza rispetto alle tariffe di febbraio 2023, e porta il costo medio dell'Rc auto a quota 395 euro». Gli aumenti, evidenzia Codacons sono estremamente diversificati sul territorio. «Aosta registra il rincaro annuo più pesante, con le tariffe che a febbraio salgono del +11 per cento, mentre Reggio Calabria si ferma al +1,8 per cento. Le province con le polizze più pesanti risultano a febbraio Napoli, con una media di 569 euro, Prato 565 euro, Caserta 508 euro, Firenze 483 euro e Pistoia 482 euro».