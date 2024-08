Rc auto, aumenti fino al 6,7%. La mappa dei rincari in Toscana

Firenze, 6 agosto 2024 - Ancora in rialzo il prezzo delle Rc auto e sono sei le province della Toscana nella top ten della classifica del caro-polizza. A stilarla Assoutenti sulla base dei nuovi dati Ivass, secondo cui a giugno in Italia i prezzi medi delle polizze sono saliti del 5,4% in un anno attestandosi a una media di 403 euro a polizza. In base alla classifica Prato, con una media di 574 euro annui, si piazza al secondo posto in Italia, preceduta solo da Napoli con 583 euro. Pistoia occupa la quarta posizione, con una media di 497 euro. Al quinto posto della classifica nazionale si trova Firenze con un costo medio di 487 euro a polizza, tallonata da Massa-Carrara con 485 euro. Lucca è in sesta posizione con 474 euro. Chiude la top ten Pisa, con una media di 462 euro.

"Le tariffe Rc auto salgono nonostante l'inflazione scenda e non si registri un incremento della incidentalità nel nostro Paese - osserva il presidente di Assoutenti Gabriele Melluso -. Numeri che cozzano con i dati record fatti registrare dalle imprese assicuratrici nell'ultimo anno, con gli utili delle compagnie che hanno raggiunto quota 8 miliardi di euro, in crescita del +249% rispetto all'anno precedente”. Sul caro-polizza interviene anche Codacons, che ricorda come il rincaro delle assicurazioni non sia giustificato né dall'aumento degli incidenti né dalla situazione economica delle compagnie di assicurazioni “per le quali la dotazione patrimoniale si è consolidata, la redditività è migliorata e la liquidità è divenuta più distesa”.

Dove l'Rc auto rincara di più in Toscana

Secondo i dati Ivass, il rincaro più alto in Toscana si registra nella provincia di Pistoia, dove il costo dell'Rc auto sale del 6,7% rispetto ad un anno fa, con un premio medio che sfiora i 500 euro. Segue Lucca, con un +6,6% e premio medio di 474 euro, quindi Prato, dove l'aumento è del 6,5% e premio medio di 574 euro, Arezzo, con +6,4% e premio medio di 371 euro, e Firenze, dove l'assicurazione auto cresce del 6,3% e il premio sale a 487 euro. Rincaro del 6,2% a Livorno, con premio medio annuo di 429 euro. Aumenti sotto il 6%, ma superiori alla media nazionale in provincia di Siena (+5.9%, premio medio 363 euro) e di Pisa (+5,8%, premio 462 euro). Aumenti più contenuti a Massa Carrara, dove l'Rc auto sale del +4,9%, e a Grosseto, dove l'incremento è del 3% e il premio medio si attesta a 387 euro l'anno.