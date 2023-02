Accelerata Pnrr in Toscana: soldi in cassaforte, ma vedere i cantieri non sarà così facile

Giani: "Il Pnrr in Toscana marcia, ok all'esecuzione per 4.983 progetti"

Firenze, 7 febbraio 2023 - ​Erano meno di 3.000 a metà dicembre, adesso sono 4.983 i progetti toscani del Pnrr ai quali sono state assegnate risorse, oltre sei miliardi di euro che ricadranno entro confini del Granducato. E’ il balzo in avanti della Toscana, che negli ultimi due mesi ha accelerato gli iter di attuazione del piano, per provare a vincere il corpo a corpo quotidiano con la burocrazia tiranna, il vero punto debole del Piano di ripresa e resilienza voluto dall’Europa per rendere anche l’Italia, citando le buone intenzioni iniziali, "più equa, sostenibile e inclusiva". Il problema è che finora quel piano, non solo in Toscana ma un po’ da tutte le parti, è avanzato a ritmi lenti, appensantito da un eccesso di pratiche amministrative, carenza di personale, procedure macchinose, per non dire delle polemiche politiche che non mancano mai. «Ma quello che adesso vediamo è un movimento che comincia ad avere una sua consistenza", dice il governatore Eugenio Giani, mostrando ottimismo sulla realizzazione dei progetti e cercando di mettere da parte gli aspetti più critici. "Ho già inaugurato, nell’arco degli ultimi due mesi, cinque Case della salute e un ospedale di comunità. Vedo che i progetti vanno avanti e...