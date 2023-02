Pensioni di marzo, arrivano gli aumenti per quelle superiori a 2.101 euro

Inps (NewPress)

Firenze, 28 febbraio 2023 – Sono in pagamento il 1 marzo sui conti correnti dei toscani le pensioni del mese di marzo, che arriveranno con la rivalutazione di quelle di importo superiore a quattro volte il minimo, insieme agli arretrati spettanti di gennaio e febbraio 2023.

Come indicato nella circolare Inps numero 20 del 10 febbraio 2023, i criteri di rivalutazione per le pensioni da 2.101,52 euro (cioè quattro volte il minimo) in su, sono le seguenti:

rivalutazione al 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps;

per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo Inps; rivalutazione dell’ 85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo Inps;

per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a il trattamento minimo Inps; nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo;

per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a il trattamento minimo; il 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo;

per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a il trattamento minimo; nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo;

per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a il trattamento minimo; nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo Inps, cioè che superano i 5.253,81 euro.

Quindi, in percentuale sugli importi, per le pensioni di 4 volte il trattamento minimo è previsto un aumento del 7,3% per cento, oltre 4 e fino a 5 volte l’aumento del 6,2 per cento, oltre 5 e fino a 6 volte l’aumento è del 3,4 per cento, oltre 8 e fino a 10 volte il trattamento minimo l’incremento è del 2,7 per cento, oltre 10 volte aumento del 2,34 per cento.

Poste Italiane comunica che le pensioni del mese di marzo saranno in

pagamento a partire da mercoledì 1° marzo anche negli uffici postali della Toscana, di cui 164 in provincia di Firenze, In continuità con quanto fatto finora, con l’obiettivo di evitare assembramenti, il pagamento delle pensioni in contanti avverrà preferibilmente secondo la consueta turnazione alfabetica, che potrà variare in base al numero di giorni di apertura della sede di riferimento. Quindi:

i cognomi dalla A alla C mercoledì 1° marzo

mercoledì 1° marzo dalla D alla K giovedì 2 marzo

giovedì 2 marzo dalla L alla P venerdì 3 marzo

venerdì 3 marzo dalla Q alla Z sabato 4 marzo (solo la mattina)

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800-003322.