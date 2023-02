Tac, ecografi e risonanze: maxi investimento negli ospedali toscani con il Pnrr

Un ospedale

Colonscopie complesse, il dispositivo “made in Empoli” usato con successo

Per approfondire:

Firenze, 8 febbraio 2023 – Il Pnrr sblocca l'acquisto in Toscana di 120 fra tac, dispositivi per le risonanze magnetiche, ecotomografi, angiografi, sistemi radiologici, mammografi, acceleratori lineari e gamme camere per scintigrafie al servizio degli ospedali.

Colonscopie complesse, il dispositivo made in Empoli

Settantotto macchinari sono stati già ordinati, 10 risultano installati e collaudati in sostituzione di apparecchi più vecchi. Il valore dell'investimento ammonta a 67,496 milioni che Estar, per conto della Regione, acquista per i nosocomi di tutto il territorio.

"Si tratta di investimenti per l'innovazione delle nostre strutture sanitarie importanti e che si tradurranno in ancor migliori servizi offerti alla popolazione - sottolinea l'assessore regionale al Diritto alla Salute Simone Bezzini - una sanità pubblica che vuole offrire prestazioni capaci di rispondere ai sempre maggiori bisogni dei cittadini ha bisogno di personale, un problema che si risolve solo a livello nazionale, con lo stanziamento di maggiori risorse sul fondo sanitario".

Ma una sanità pubblica di qualità, aggiunge, "ha bisogno anche di stare al passo dei tempi con attrezzature nuove e all'avanguardia. E gli acquisti che abbiamo deciso di fare vanno in questa direzione".