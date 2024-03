Lavoro, Poste assume portalettere in Toscana

Firenze, 21 marzo 2024 - Poste Italiane cerca portalettere in Toscana. Per candidarsi ci sono ancora pochi giorni. Le domande vanno infatti inviate entro domenica 24 marzo 2024 tramite il sito di Poste all'indirizzo www.posteitaliane.it/it/lavora-con-noi.html. Non sono richieste conoscenze specialistiche: gli unici due requisiti sono il diploma di scuola media superiore o laurea, anche triennale, e patente in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali. Il contratto proposto è a tempo determinato, in relazione a specifiche esigenze aziendali.

L’iter di selezione

Se il curriculum inviato è in linea con il profilo richiesto, il candidato riceverà una mail, all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di adesione all'annuncio, da parte di "[email protected]". Nella mail sarà presente un link per effettuare un test attitudinale di selezione di ragionamento logico. Coloro che supereranno questa prima fase, potranno essere contattati da Poste Italiane per il completamento del processo di selezione che prevede sia la prova d’idoneità alla guida, effettuata su un moto-mezzo 125 cc a pieno carico di posta, sia un colloquio. Il superamento della prova moto è condizione essenziale senza la quale non potrà aver luogo l’assunzione.

Poste assume addetti alla logistica

Non solo portalettere. Sul sito di Poste è possibile consultare anche le altre posizioni aperte. Tra queste, per Sda Courier Express Courier, azienda del gruppo, si ricercano addetti alla logistica. Si occuperanno, si spiega nell’offerta di lavoro, di “fornire supporto operativo alle attività di magazzino garantendo lo smistamento della merce secondo i tempi stabiliti” e di “assicurare la corretta movimentazione interna delle merci, in ottica di ottimizzazione dei processi”. Sono richiesti: diploma con votazione minima 70/100, disponibilità a lavorare su turni, soprattutto notturni, collaborazione, spirito di squadra, flessibilità e, si legge ancora sull'offerta, “voglia di mettersi in gioco”. Anche in questo caso l'azienda offre un contratto a tempo determinato con inquadramento contratto nazionale della logistica, trasporti e spedizioni merci. Le sedi di lavoro sono principalmente le regioni del Centro e Nord Italia. Attraverso la sezione 'lavora con noi' del sito di Poste è possibile infine anche inviare la propria candidatura spontanea.