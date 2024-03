L’infornata dei vigili. Via a nove assunzioni. E dall’estate 2025 i controlli tutta la notte

di Matteo Marzotti

AREZZO

Le prime assunzioni avverranno ad aprile, praticamente tra poche settimane, per arrivare a conclusione nel 2026 e portando in forza tra le fila del personale del Comune di Arezzo 25 unità in più. Ecco in estrema sintesi gli effetti del piano triennale delle assunzioni 2024-2026, approvato dalla Giunta. Un piano presentato dal sindaco Alessandro Ghinelli e dall’assessore al personale, Giovanna Carlettini. In totale i dipendenti comunali in organico passeranno dagli attuali 540 a 565 e una voce sicuramente importante è quella relativia alla polizia municipale. Già perchè il piano prevede l’assunzione di 9 agenti. Ad oggi i vigili urbani sono 85 ed operano su tre turni. Incrementare gli agenti permetterà quindi di arrivare all’obiettivo più volte illustrato dal sindaco, vale a dire un quarto turno per coprire la fascia notturna soprattutto in estate e in particolar modo nei fine settimana. Al momento il quarto turno non è un’ipotesi percorribile, ma con le nuove assunzioni sarà realtà, ovviamente dopo il concorso e la formazione delle reclute. "I nuovi vigili - ha detto il sindaco Alessandro Ghinelli - ci aiuteranno a perseguire l’obiettivo del controllo del territorio 24 ore su 24, almeno durante i momenti più critici come il fine settimana".

L’assunzione avverrà, come detto, tramite concorso. I candidati dovranno essere in possesso di requisiti specifici e verranno valutati da una commissione. "In questo settore - ha detto l’assessore Giovanna Carlettini - i tempi per le assunzioni saranno leggermente più lunghi per via delle modalità con cui dobbiamo procedere al reclutamento. Per obbligo di legge è necessario avviare la procedura concorsuale, una volta terminato questo passaggio, i nuovi agenti dovranno essere soprattutto formati".

Oltre alla polizia municipale il piano delle assunzioni prevede l’entrata in organico di cinque addetti alla manutenzione, quindi 6 amministrativi di cui quattro funzionari e due istruttori. Ecco poi l’assunzione di cinque tecnici, di cui tre geometri e due ingegneri. Ma la strada delineata dalla Giunta prevede anche l’assunzione a tempo determinato di due unità per l’ufficio elettorale in occasione della tornata europea del prossimo giugno oltre a due tirocini per giovani laureati con l’amministrazione comunale che traccerà così la strada per la loro prima importante esperienza professionale.

"Proseguiamo con una politica di ammodernamento e implementazione della macchina comunale – ha sottolineato il sindaco Alessandro Ghinelli – che dimostra come abbiamo a cuore i nostri obiettivi di mandato e come intendiamo rispondere con tempestività alle richieste di fabbisogno. Penso alla sicurezza e alla manutenzione ma mi preme ricordare come il prossimo orizzonte triennale si ponga in continuità con quanto abbiamo fatto dal 2015, in ogni settore, dal sociale alla scuola, con assistenti ed educatori, dal governo del territorio alle figure amministrative". Parole a cui hanno fatto eco quelle dell’assessore Carlettini. "Questo piano triennale, condiviso con le organizzazioni sindacali con le quali abbiamo sempre mantenuto una positiva collaborazione - ha aggiunto l’assessore - è anche la misura dello sforzo compiuto dall’amministrazione che per il 2025 e il 2026 ha come obiettivo principale quello del consolidamento dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Infatti, oltre a proseguire nelle assunzioni e nel turn over, con la sostituzione del personale cessato dal servizio, l’amministrazione comunale ha previsto la stabilizzazione nel 2025 di 6 unità e nel 2026 di due unità già in forza all’ente e che matureranno in tali annualità i tempi utili per il passaggio a un contratto a tempo indeterminato".