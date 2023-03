Christine Lagarde, incontro con i giovani a Firenze: il futuro e le sue sfide

Firenze, 31 marzo 2023 – Il futuro dell’Europa, le sfide che attendono i giovani: sono questi due degli argomenti dell’incontro (con inizio alle 17) organizzato dall’Osservatorio Giovani Editori con Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea.

Lagarde ha accolto l'invito di Andrea Ceccherini per partecipare a Firenze ad un appuntamento pubblico del ciclo “Nuovi incontri per il Futuro”.

Lo stesso ciclo a cui hanno già preso parte sino ad oggi il Ceo di Apple Tim Cook, il fondatore di WhatsApp Jan Koum, il presidente esecutivo mondiale di Google Eric Schmidt e la presidente di Emerson Collective Laurene Powell Jobs, vedova del visionario fondatore della mela morsicata Steve.

La presidente della Bce e il numero uno dell’Osservatorio Andrea Ceccherini incontreranno insieme oltre 400 studenti europei, che partecipano all’iniziativa di economic e financial literacy “Young Factor” per confrontarsi sulle sfide del futuro.

All'evento interverranno, oltre agli studenti italiani, anche delegazioni di giovani europei, che in Germania, Francia, Spagna, Portogallo e Paesi Bassi partecipano, nelle rispettive scuole, alla sperimentazione di “Young Factor”.

“Young Factor” è oggi, infatti, il progetto leader di educazione economico finanziaria in Italia ed è condotto dall’Osservatorio Permanente Giovani – Editori in partnership con Intesa Sanpaolo e UniCredit, in chiave sperimentale, anche nei maggiori paesi europei dell'area euro.