Toscana, il direttore di Bankitalia ai risparmiatori: “Prudenza per spese e investimenti"

Firenze, 30 luglio 2022 – Aumentano i prezzi al consumo e in rialzo sono anche i tassi di interesse. Come si devono comportare i risparmiatori in questa fase? Lo abbiamo chiesto al direttore della sede di Firenze di Bankitalia, Mario Venturi. Direttore, nel contesto attuale, cosa consiglia ai risparmiatori toscani? «Sebbene le scelte di risparmio e consumo siano dettate dalle preferenze individuali, in termini anche di avversione al rischio, l’invito generale è quello alla prudenza e alla diversificazione del rischio nelle scelte finanziarie. avendo particolare attenzione al rapporto rischio-rendimento delle diverse opzioni, soprattutto in questa delicata fase di rallentamento dell’economia e di maggiore volatilità dei mercati finanziari». Cosa ci attende nei prossimi mesi? «Mentre negli Stati Uniti la dinamica dei prezzi riflette maggiormente il surriscaldamento della domanda, in Europa l’inflazione è sospinta principalmente dal rincaro dei prodotti energetici che non può essere contrastato direttamente dalla politica monetaria, la quale ha il compito di ancorare le aspettative di inflazione all’obiettivo di medio/lungo termine della Banca Centrale Europea, ovvero un tasso di crescita dei prezzi del 2 per cento. Come ha ricordato il Governatore all’Assemblea dell’ABI lo scorso 8 luglio, le aspettative a lungo termine dei mercati restano sostanzialmente in linea con l’obiettivo della Bce. In quanto agli aumenti per le famiglie, nell’ultimo bollettino economico della Banca d’Italia stimiamo che le misure adottate dal Governo per alleviare il peso dei rincari energetici abbiano quasi dimezzato l’impatto dello shock inflazionistico sui nuclei familiari a più basso reddito». Irpet dice che le famiglie stanno perdendo il loro potere d'acquisto al ritmo di 163 euro al mese... «Dal lato degli investimenti finanziari, l’aggressione della Russia all’Ucraina ha generato il calo dei corsi azionari e l’aumento della volatilità delle quotazioni, particolarmente rilevanti per l’area dell’euro, più integrata con l’economia russa. Nel 2020, ultimo anno disponibile, la ...