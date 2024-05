Il marchio Regina nella Gdo di altri 5. Paesi europei

Regina, celebre marchio della carta del Gruppo Sofidel, commercializzato in oltre 30 Paesi, annuncia il lancio dello stesso prodotto di rotoloni di carta a uso domestico alla grande distribuzione organizzata (Gdo) di cinque Paesi europei (Spagna, Polonia, Paesi Bassi, Ungheria e Romania). Regina è il secondo brand di carta tissue in Europa in termini di valore annuo delle vendite. Oltre all’Italia, il brand è presente in 23 Paesi europei. Questa espansione in altri cinque Paesi, spiega una nota "ha obiettivo di rispondere alle esigenze di acquisto dei consumatori e sostenere la crescita del valore della categoria". L’incarto del prodotto, come già in Italia, è realizzato in plastica riciclata o carta kraft (a seconda del Paese europeo), in linea con l’obiettivo di dimezzare l’incidenza della plastica convenzionale nella produzione del Gruppo entro il 2030.