Superbonus, rottamazione, cassetto fiscale: incontro fra i commercialisti e il viceministro Leo

Firenze, 6 aprile 2023 – Incontro tra l’Associazione nazionale commercialisti e il viceministro all’Economia Maurizio Leo. “Alcune delle nostre proposte - spiega il presidente dell'Associazione Nazionale Commercialisti Marco Cuchel – sono state valutate positivamente dal viceministro e ritenute meritevoli di attenzione e di essere sostenute per una loro possibile realizzazione”.

Nel documento che l’Associazione ha consegnato a Leo c’è l’idea del cassetto unico delle agevolazioni d’impresa, ci sono soluzioni proposte per superare le criticità riguardanti la rottamazione quater e il ravvedimento speciale, e per superare il nodo dei crediti incagliati da super bonus, ma c’è anche la questione dell’attuale non assicurabilità delle sanzioni dirette in

ambito tributario.

Oltre a soffermarsi sul tema del contezioso tributario, Cuchel ha avuto modo di presentare al viceministro la proposta di un centro studi della categoria dei commercialisti per la gestione degli interpelli, ha evidenziato altresì l’importanza di dare attuazione al meccanismo di compensazione dei crediti/debiti derivanti da transazioni commerciali (baratto finanziario) che la legge ha istituito, ma per il quale mancano ancora oggi i decreti attuativi.

In merito anche alla nuova disciplina sul microcredito, dall’Associazione è stata evidenziata l’urgenza di dare seguito all’adozione dei decreti attuativi. La nuova disciplina, infatti, che meritoriamente innalza il limite del credito allungando i tempi della restituzione, può rendere più

semplice il ricorso allo strumento del microcredito, e pertanto è auspicabile che sia attuata in

tempi rapidi.