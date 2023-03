Caro bollette, Estra aumenta il numero di rate con cui saldare le fatture

Per Estra nuove opportunità di crescita

Famiglie e imprese sono ancora in difficoltà per il caro bollette. Per questo motivo Estra ha deciso di agevolare quanto più possibile il pagamento delle fatture di gas e luce emesse dal 1 gennaio al 31 marzo 2023, aumentando il numero di rate con cui è possibile saldare le bollette di importo superiore a 150 euro. Come funziona La richiesta di rateizzazione può essere fatta da tutti i clienti domestici, esercenti, professionisti e artigiani, associazioni e così via e potrà essere applicata alle bollette in scadenza o al massimo scadute da 10 giorni. Non sono previste spese né interessi moratori per i clienti. Le bollette di luce e gas con importo tra 150 e 350 euro possono essere rateizzate fino a due rate, per importi tra 351 a 700 euro il numero massimo di rate è tre, da 701 a 1.000 sono al massimo quattro rate, da 1.001 a 1.500 euro cinque rate, da 1.501 a 2.500 sono sei, oltre 2.500 si arriva a sette rate al massimo. Come chiedere la rateizzazione Per richiedere la rateizzazione è necessario rivolgersi al sevizio clienti di Estra, recandosi presso gli uffici al pubblico (luoghi e orari consultabili a questo link) o chiamando...