Calzaturiero, in Toscana 1.360 assunzioni tra maggio e luglio

Firenze, 17 giugno 2024 - Il trimestre maggio-luglio 2024 porterà ad assunzioni di 1.360 addetti specializzati nella lavorazione del cuoio, delle pelli e delle calzature. È la fotografia scattata dal bollettino del sistema informativo Excelsior, realizzato a Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel dettaglio, si legge in una nota, la richiesta più consistente di addetti nel settore proviene dalla imprese della provincia di Firenze con un'incidenza sul totale delle previsioni di assunzioni pari al 44,1%. Seguono le province di Pisa (28%), Prato (9,9%), Arezzo (9,6%) e Siena (8,4%). Le aziende più numerose che hanno manifestato l'intenzione di assumere personale hanno una dimensione che varia tra i dieci e i quarantanove addetti pari al 51,9% mentre le aziende più piccole ovvero quelle fino a nove addetti sono il 16,6%. Il 24,5% delle assunzioni sono previste dalle aziende più grandi ovvero quelle tra i 50 e i 249 addetti. Infine, le assunzioni dalle aziende con oltre 250 addetti sono previste dal 7% delle imprese. In Toscana, nel periodo maggio – luglio 2024, le assunzioni previste dalle aziende saranno nel complesso pari a 107.720. Complessivamente le previsioni di assunzioni, in Italia, da parte delle aziende che rientrano nella categoria “Industrie tessili, dell'abbigliamento e calzature” nel periodo di maggio – luglio 2024 saranno complessivamente 28.800.