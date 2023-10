Bonus trasporti, nuovo click day il 1 novembre. Ecco come fare

Firenze, 31 ottobre 2023 – Nuovo click day per il bonus trasporti. Il decreto legge approvato dal consiglio dei ministri lo scorso 25 settembre prevede l'incremento di 12 milioni di euro del fondo destinato al bonus che spetta alle persone fisiche che, nel 2022, non abbiano superato i 20mila euro di reddito complessivo. Ma ancora evidentemente le risorse non sono arrivate a destinazione, tanto che, come accaduto già il 1 ottobre, si replica con una nuova corsa ad accaparrarsi gli eventuali fondi residui, generati dal mancato utilizzo di bonus rilasciati nel mese di ottobre 2023, che saranno resi disponibili per nuove domande a partire dalle 8 del 1 novembre 2023. La piattaforma attraverso la quale è possibile chiedere il bonus resterà attiva, come sempre, fino all'esaurimento delle risorse (il mese scorso sono bastate poche ore).

A chi spetta il bonus

Possono richiedere il bonus le persone che, nell'anno 2022, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20mila euro. L'agevolazione è valida per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

L’importo

L'importo massimo che si può ottenere è di 60 euro e la cifra dipende dal costo dell'abbonamento annuale o mensile che si vuole acquistare.

Come fare domanda

Il bonus può essere utilizzato per l'acquisto di abbonamenti fino al 31 dicembre 2023, è nominativo, non cedibile e non incide nel calcolo dell’Isee. Può essere richiesto anche per un minorenne a carico. Per fare domanda, basta accedere con Spid o Cie sulla piattaforma bonustrasporti.lavoro.gov.it. Quindi, va indicato il gestore presso il quale si vuole comprare l'abbonamento. Una volta completata la procedura, il richiedente otterrà un codice da presentare al momento dell'acquisto. Ogni azienda di trasporto indica comunque sul proprio sito, in dettaglio, come procedere per ottenere il bonus e acquistare l'abbonamento (per Autolinee Toscane: www.at-bus.it/it/bonustrasporti).