Roma, 9 novembre 2021- Nelle prime bozze della legge di bilancio per il 2022, diventa strutturale il bonus cultura, che sarà finanziato il primo anno con 230 milioni di euro. Confermati dunque i 500 euro ai diciottenni per l'acquisto di libri, spettacoli teatrali, concerti, musei, musica, corsi di lingue. Resta invece ancora un'incognita il meccanismo di assegnazione. Attualmente, infatti, il bonus cultura è destinato a tutti i maggioreni indistintamente. Dal 2022 potrebbe invece essere introdotta una soglia Isee, secondo l'ipotesi 25mila euro, oltre la quale non è possibile ottenere il bonus.

I beneficiari del bonus riceveranno anche una carta elettronica per agevolare la gestione della spesa. Dovrebbe invece restare invariato l'ammontare del bonus, pari a 500 euro. Per averne la certezza si dovrà attendere però il decreto attuativo della legge di bilancio. Ecco, ad oggi, come funziona il bonus.

Cos'è il bonus

È un'iniziativa dedicata a promuovere la cultura fra i giovani: un buono di 500 euro da spendere in cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, visite a monumenti e parchi archeologici, teatro e danza, prodotti dell'editoria audiovisiva, corsi di musica, corsi di teatro e corsi di lingua straniera, nonché abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale. L'elenco dei negozi fisici o online nei quali è possibile fare si trova qui.

A chi è destinato

Nel 2022 potranno usufruire del bonus cultura 18app tutti i ragazzi che abbiano compiuto 18 anni nel corso dell'anno 2021 purché siano residenti in Italia o in possesso, dove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità.

Come ottenerlo

Per richiedere il bonus occorre registrarsi sul sito www.18app.italia.it. Quest'anno la registrazione poteva essere effettuata entro il 31 agosto 2021, mentre il bonus è spendibile fino al 28 febbraio 2022.