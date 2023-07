Bonus barriere, detrazione del 75% anche per la sostituzione delle finestre

Firenze, 4 luglio 2023 – E' possibile far rientrare la sostituzione degli infissi nel bonus barriere architettoniche, usufruendo dunque di una detrazione del 75% e non del 50%. A dare l'ok è l'Agenzia delle Entrate in una circolare. Ecco come fare per ottenere il bonus.

I requisiti

Per accedere al bonus barriere architettoniche non è necessaria la presenza di un disabile nell'immobile. E' invece sufficiente che le finestre nuove che si vanno a sostituire abbiano delle caratteristiche previste per legge nel decreto del ministero delle Infrastrutture per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Dunque, dovranno avere meccanismi di apertura e chiusura agevoli e dovrà essere sufficiente esercitare una lieve pressione per aprire e chiudere le parti mobili, l'altezza delle maniglie dovrà essere compresa tra 100 e 130 centimetri, la traversa inferiore dell’anta apribile dovrà essere sagomata o protetta. Tutte caratteristiche, però, che hanno la maggior parte degli infissi in commercio.

Cessione del credito o sconto in fattura

Il bonus barriere architettoniche non ha avuto molto successo, perché prima molti ricorrevano al superbonus. Oggi invece è più richiesto perché è l'unico che prevede ancora la possibilità di cedere il credito o richiedere lo sconto in fattura. La detrazione al 75% può essere richiesta anche dai proprietari di unità immobiliari che si trovano nei condomini per lavori fino ad un costo massimo di 50mila euro (e quindi con detrazione massima di circa 37.500 euro).