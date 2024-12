Investimenti e opere, ecco il bilancio della regione Toscana

Firenze, 13 dicembre 2024 – Al Cinema La Compagnia, nel cuore di Firenze, si sono svolti questa mattina gli Stati Generali dei Comuni della Toscana, un appuntamento cruciale per tracciare un bilancio sui progressi legati all’uso dei fondi strutturali europei 2021-2027, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Fondo di Sviluppo e Coesione in Toscana. L’iniziativa, che ha preso il via alle 10, è stata aperta dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, il quale ha definito l’incontro “un messaggio forte di concretezza e progresso”.

Cresce il Pil

“Quella che presentiamo oggi è la Toscana del fare”, ha dichiarato Giani, sottolineando i risultati ottenuti in quattro anni di sinergia tra Regione, Comuni e altri enti locali. Il presidente ha evidenziato l’impatto positivo sull’economia regionale, con un incremento del PIL del +2% annuo. Questo risultato, ha spiegato, è stato possibile grazie a tre pilastri fondamentali: il PNRR, i fondi strutturali europei (FESR, FSE, Fondo di Sviluppo e Coesione) e una rete di accordi di programma e protocolli d’intesa tra Regione, enti locali e partner privati.

Risorse e progetti in numeri

Nicola Sciclone, direttore dell’Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (IRPET), ha fornito una panoramica delle risorse mobilitate: oltre 11 miliardi di euro, di cui 8,3 miliardi provenienti dal PNRR e 3 miliardi di cofinanziamenti. A questi si aggiungono quasi 4 miliardi di euro derivanti dai fondi europei e dal bilancio regionale. “Questi numeri si traducono in più di 1.000 progetti avviati o realizzati, una cifra che rappresenta la portata del nostro impegno”, ha precisato Giani.

Le priorità

Alcune delle opere più significative: Asili nido gratuiti: un’iniziativa che ha coinvolto 15.000 famiglie, garantendo sei anni di gratuità per il servizio di base.

Alta velocità a Firenze: un progetto da oltre 1 miliardo di euro, destinato a liberare i binari in superficie per i treni regionali e migliorare il collegamento con le principali città italiane.

Asse viario Siena-Grosseto: l’ampliamento a quattro corsie migliorerà la mobilità nella Toscana meridionale.

Darsena Europa a Livorno: un investimento strategico per riposizionare il porto di Livorno nelle grandi vie di traffico marittimo internazionale.