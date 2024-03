Banca d’Italia, i consigli per gestire al meglio le proprie finanze

Firenze, 9 marzo 2024 – Avere un approccio consapevole è fondamentale quando si usufruisce di un servizio bancario o finanziario. Ma in questo campo l'informazione scarseggia. Per questo Federconsumatori Toscana organizza dei seminari online per spiegare cosa fa e quali servizi offre la Banca d'Italia – dall'accesso agli archivi informatici della Centrale dei rischi all'utilizzo degli strumenti di pagamento – e quali sono i principali servizi bancari e finanziari ai consumatori, come pianificare e come fare reclamo.

«E' importante che i cittadini acquisiscano le conoscenze necessarie in tema di servizi bancari e finanziari e sappiano quali sono le funzioni e le attività in favore dei territori e delle famiglie che sono svolte dalla Banca d'Italia, quale Autorità di vigilanza. Questi gli obiettivi dei due seminari», spiega Luca D'Onofrio, presidente di Federconsumatori Toscana.

Il primo appuntamento è per martedì 12 marzo, dalle 15 alle 17, con “La Banca d'Italia e i servizi per la cittadinanza”, dedicato agli associati delle federazioni provinciali di Federconsumatori di Grosseto, Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara, realizzato in collaborazione con la filiale di Livorno di Bankitalia. Il secondo seminario si terrà, sempre in modalità online, martedì 19 marzo, dalle 15 alle 17. Il titolo è “I servizi bancari e finanziari ai consumatori”. L'iniziativa di educazione finanziaria è dedicata anche in questo caso agli associati delle federazioni di Grosseto, Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara. Per partecipare è possibile registrarsi tramite la pagina www.federconsumatoritoscana.it.

I consigli di Bankitalia

Sul portale di Bankitalia dedicato all'educazione finanziaria sono consultabili guide, video e altro materiale informativo per gestire al meglio i propri soldi. Questi alcuni consigli che si trovano sul sito.

Non lasciare soldi sotto al materasso

I soldi sul conto corrente non sono al riparo dall'inflazione, è possibile trovare forme anche semplici di investimento. Diffidare di chi propone affari "sicuri" con rendimenti molto vantaggiosi, il rendimento alto può essere una trappola e generalmente si associa a rischi elevati di perdite. La strategia per ridurre i rischi è la diversificazione: non mettere tutte le uova nello stesso paniere.

Tieni sotto controllo i prestiti

Prima di firmare un contratto che impegna a lungo con il pagamento di rate, prendersi del tempo per capirne costi e condizioni. Se le rate del prestito cominciano a diventare troppo alte, è possibile cercare di modificare alcune caratteristiche (per esempio il tasso o la durata) con la propria banca o con un'altra.

Evita le truffe

Mai inserire le credenziali su siti web non controllati, né inviarle via mail o sms o rivelarle per telefono. Le banche non chiedono mai codici e Pin. Controllare con attenzione gli indirizzi dei siti dove sono richiesti i dati delle carte, in particolare alcuni link possono portare su siti simili ma falsi. Proteggere le reti domestiche e usare antivirus su pc, cellulari o tablet utilizzati per fare acquisti online.

Usa con attenzione gli strumenti di pagamento

Pagare con gli strumenti alternativi al contante potrebbero spingere a spendere di più. Controllare periodicamente la lista dei movimenti delle carte consente di intercettare eventuali pagamenti non autorizzati e di confrontarsi con il budget a dispsozione. Scegliere lo strumento di pagamento che si ritiene più adatto.

Pianifica

Una corretta pianificazione permette di avere il controllo sulle proprie finanze, per raggiungere gli obiettivi finanziari ed essere preparato ad eventuali imprevisti. In questo aiuta avere un piano, un budget. Anche le piccole attenzioni, i piccoli risparmi alla fine dell'anno possono costituire una somma utile per qualche sfizio.