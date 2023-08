Alluvione in Alto Mugello, pagamenti delle bollette sospesi fino al 31 ottobre

Firenze, 21 agosto 2023 – Slittano dal 31 agosto al 31 ottobre 2023 i termini di pagamento di bollette e avvisi di luce, gas, acqua e rifiuti per gli utenti danneggiati dagli eventi alluvionali di maggio scorso. Lo ha annunciato Arera, l'autorità di regolazione per energia reti e ambiente. In Toscana il provvedimento coinvolge i comuni del Mugello, in provincia di Firenze, in particolare quelli di Firenzuola, Londa, Marradi e Palazzuolo sul Senio. Fino al 31 ottobre 2023 saranno sono sospese anche le azioni sulla morosità, previste dalla regolazione dell'Autorità, per gli inadempimenti dei clienti e degli utenti danneggiati, anche nel caso di morosità che si sono verificate prima degli eventi alluvionali.

Come ottenere l’ulteriore sospensione dei pagamenti

Per poter beneficiare dell'ulteriore sospensione, rispetto a quella già in atto, i clienti e gli utenti interessati dovranno inviare - entro il 31 agosto 2023 o comunque entro la data di conclusione del periodo di sospensione - ai propri fornitori di energia elettrica e gas e ai gestori di acqua e rifiuti, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l'utenza o la fornitura è collocata in un'abitazione o sede che risulta compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali.

Cosa succede dal 1 novembre 2023

Alla conclusione del periodo di sospensione, i venditori di energia elettrica e gas, i gestori del servizio idrico e dello smaltimento rifiuti, dovranno offrire ai propri clienti e utenti un piano di rateizzazione degli importi sospesi distribuito su un periodo minimo di 12 mesi, senza applicazione di interessi.