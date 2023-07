Figliuolo in Mugello È un successo tra i sindaci

I sindaci lo hanno incontrato dopo il sopralluogo aereo: ieri il generale Figliuolo, insieme al presidente della Regione Toscana Giani, ha dedicato la mattinata all’Alto Mugello, per vedere di persona le ferite alle strade, ai campi, ai boschi, inferte dalle frane causate a maggio dal maltempo. E poi nella sede della Regione a Firenze il commissario per la ricostruzione ha fatto il punto con le istituzioni locali – mancava solo il sindaco della Città Metropolitana - e i rappresentanti delle categorie economiche. I sindaci mugellani escono dall’incontro molto soddisfatti. "L’impressione è positiva – nota il sindaco di Marradi Tommaso Triberti –. Noi abbiamo rappresentato le criticità nei nostri Comuni, e abbiamo visto un approccio positivo e concreto. Ci ha dato un po’ di speranza. Il generale Figliuolo ha detto di aver visto, durante il sopralluogo in elicottero, le tante ferite sulle strade e nel territorio, e di aver notato anche i tanti lavori di somma urgenza che già si stanno facendo. Per questi ci sarà la copertura economica in tempi rapidi, e noi abbiamo chiesto rapidità, ma anche ricostruire al meglio, con un lavoro di squadra. Ho ribadito la necessità, per evitare lo spopolamento delle aree interne, di pensare a una defiscalizzazione, per residenti e imprese".

Toni entusiasti usa il sindaco di Palazzuolo Phil Moschetti: "Il generale Figliuolo mi ha fatto un’ottima impressione. Quando ha posato il cappello da Alpino ho capito che ci saprà essere vicino, che sarà vicino alla montagna, perché viene dalla montagna, e questo è un valore aggiunto. Sarà vicino alla nostra gente, anche mentalmente e questa è un’ottima base per un rapporto costruttivo. Peraltro è persona pronta ad ascoltare e ci ha detto subito ciò che volevamo sentire".

Ovvero che ci sarà copertura economica dei lavori avviati d’urgenza dai comuni, in tempi rapidi, e che sarà istituito un gruppo di lavoro permanente, coordinato dalla Regione. Moschetti aggiunge un altro aspetto: "Ha detto che vuole coinvolgere l’Università per la ricostruzione delle nuove infrastrutture stradali. Non si potrà ricostruire le strade come quelle di prima. Andranno ricostruite meglio e in maniera diversa, perché il clima è cambiato. E ha detto che le risorse ci saranno". Anche il vicesindaco di Firenzuola Francesco Guidarelli è stato positivamente colpito dall’approccio del generale: "L’ho sentito molto sensibile ai temi che da sempre sosteniamo, per la difesa e il rilancio delle aree montane. Ho grande fiducia in lui".

Paolo Guidotti