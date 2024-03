Processioni Venerdì Santo, in Toscana tanti eventi. I luoghi e gli orari

Firenze, 29 marzo 2024 – E’ uno dei momenti cardine del calendario ecclesiastico: le manifestazioni per il Venerdì Santo, ovvero il venerdì prima della Pasqua, hanno il loro culmine alla sera, con le processioni per rappresentare la passione di Cristo.

Con la rappresentazione di ciò che tramandano le sacre scritture, ovvero le sofferenze di Gesù fino alla crocifissione.

Le rappresentazioni della passione si svolgono un po’ in tutta la Toscana. Quartieri e borghi si preparano per mesi, in maniera meticolosa, con decine di figuranti per ogni messa in scena e una attenzione particolare ai costumi e al contesto storico. Tutte si svolgono nella serata di venerdì 29 marzo. Ecco gli appuntamenti e gli orari.

Grassina (Firenze)

La rappresentazione di Grassina

Una delle rappresentazioni più importanti di Toscana è a Grassina, frazione di Bagno a Ripoli. Qui la processione è sempre molto sentita e vede tanti spettatori arrivare da varie parti della Toscana. La preparazione è meticolosa e avviene per buona parte dell’anno. A partire dalle 21.15, centinaia di figuranti e decine di attori porteranno in scena la via Crucis, con partenza da piazza Umberto I, per poi giungere sulla collina del Calvario, nella località di Bubè, dove le scene recitate culmineranno con la rappresentazione della crocifissione. Oltre 120 i volontari e 15 i mezzi - in particolare di Vab e Fratellanza popolare di Grassina - che daranno un contributo logistico per la manifestazione. Organizza il Centro attività turistica (Cat).

San Zeno (Arezzo)

Sono oltre sessanta i volontari tra figuranti e tecnici che organizzano la processione di San Zeno, alle porte di Arezzo, la sera di venerdì 29 marzo. L’appuntamento è per le 21. La rappresentazione è giunta alla 37esima edizione. Un lavoro di squadra tra parrocchia e circolo Acli di San Zeno, con il patrocinio di Comune di Arezzo, Acli provinciali e Federazione Anziani e Pensionati Acli.

Radicofani (Siena)

La processione di Radicofani

E’ sempre suggestiva, ed è una delle più antiche d’Italia. La processione che si svolge a Radicofani la sera del Venerdì Santo richiama sempre molti turisti. Appuntamento alla chiesa di San Pietro alle 21.30 fino alla chiesa di Sant’Agata, dove ha luogo l’adorazione. Il tutto è adornato da luminarie allegoriche. Per tradizioni che hanno varcato i secoli. La processione di Radicofani è considerata tra le più belle d’Italia.

Tutte le processioni in provincia di Siena

Chianciano (Siena), l’Antica Giudeata

L'Antica Giudeata (Fonte pro loco Chianciano)

E’ un’altra processione particolarmente antica. Si tratta dell’Antica Giudeata a Chianciano, in provincia di Siena. Il corteo storico ha inizio alle 21.30 dalla Chiesa della Collegiata. In testa alla processione la banda cittadina ’Bonaventura Somma’, le sacre effigi del Cristo morto e la l’immagine della Madonna addolorata. Prima di rientrare nella Chiesa Collegiata, per adorare il Cristo ligneo, il corteo sosta fuori dalle mura del centro nel parcheggio dei giardini pubblici dove vengono declamati passi del Vangelo sulla passione di Cristo.

La processione degli Scalzi

A Piancastagnaio, alle pendici dell’Amiata, in provincia di Siena, torna la processione degli Scalzi. A partire dalle 21, dalla Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta, il corteo attraverserà il centro storico rischiarato dalla luce delle torcie e dalle candele , con i tre uomini che porteranno scalzi le pesanti croci di legno.