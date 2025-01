Carlo Conti porta Jovanotti a Sanremo: il Festival parla toscano. “Io ero dj a Cortona, lui a Firenze”

Firenze, 19 gennaio 2025 – "Carlo Conti mi ha invitato al suo Sanremo Rai e ho accettato con piacere. Ho aspettato a dargli l’ok definitivo perché come dice Pippo 'Sanremo è Sanremo' e vorrei portare qualcosa che considero bello per quella grande occasione, qualcosa che mi emozioni e mi diverta a progettare. Sono felice di andare, faremo una cosa unica, ma non vi dico nulla, la stiamo mettendo a punto in questi giorni". Lo scrive Jovanotti sui social confermando la notizia della sua partecipazione al Festival di Sanremo (11-15 febbraio).

"Conosco Carlo da tanto, lo ascoltavo alla radio quando io ero un giovanissimo dj estivo nella radio di Cortona e lui era già una voce nota a tutta la toscana dalla radio di Firenze dove aveva il suo programma. Sanremo è la festa della musica italiana e sono onorato per questo invito che coincide con un periodo per me bellissimo di ritorno sul palco e con l’uscita di nuove canzoni (ma non vado a fare la 'promozione', vado a fare musica e spettacolo, Carlo mi ha dato carta bianca, e lo ringrazio). Ci vediamo nella prima serata martedì 11 febbraio", aggiunge Jovanotti.

Stasera al Tg1 Carlo Conti aveva dato l’annuncio: “Il primo superospite del Festival di Sanremo sarà Jovanotti che si esibirà martedì 11 febbraio”. Il conduttore e direttore artistico ha quindi dato la linea al cantante in collegamento, che ha scherzato facendo finta di credere di essere stato invitato al Festival di Castrocaro. “È una bellissima notizia - ha detto Jovanotti - sarà bellissimo. Ti preparo una cosa fantastica”.

I precedenti

Jovanotti era stato in gara al Festival di Sanremo nel 1989 con il brano 'Vasco’, classificandosi al quinto posto. Poi era andato ospite nel 2000 con il rap, interpretato insieme al brasiliano Carlinhos Brown, 'Cancella il debito’, che inneggiava alla cancellazione del debito dei paesi poveri e fece molto discutere. Poi nel 2022 l'artista era stato ospite della serata dei duetti con Gianni Morandi, provocando qualche polemica perché per quest'ultimo aveva anche scritto la canzone in gara 'Apri tutte le porte’.

Jovanotti è reduce dalla lunga convalescenza dopo l'incidente in bici di due anni fa a Santo Domingo. Ha da poco pubblicato il singolo 'Montecristo’ e ora si appresta ad uscire con il nuovo album 'Il corpo umano’, fuori il 31 gennaio. Nel frattempo si prepara al supertour Palajova 2025 che partirà a marzo, che farà tappa a anche a Firenze.