San Giuseppe: tradizioni, usanze e dolci in Toscana

Firenze, 19 marzo 2024 – Sono tante le tradizioni di San Giuseppe in Toscana. Il 19 marzo insomma non è un giorno come un altro. Oltre alla festa del papà ci sono diverse usanze le cui origini si perdono nella notte dei tempi. Ma che sono arrivate fino a noi, a testimonianza di quanto le radici di questa regione affondino nel passato, nelle credenze religiose che, messe tutte insieme, mostrano un affresco unico. Ecco cosa sapere.

Frittelle di riso

E’ un giorno dolce soprattutto per le tipiche frittelle di riso. San Giuseppe è perfetto per gustare una leccornia che vede in Toscana ogni anno una serie di sagre e appuntamenti che si sviluppano proprio a marzo e che ruotano intorno alla regina di questo periodo in tavola, la frittella appunto. Chi ha poco tempo per farle a casa le acquista, ma in tante famiglie le nonne le preparano. Molto più di un semplice dolce, ma appunto un atto d’amore che riunisce tutta la famiglia. Qui la ricetta delle frittelle

Torciata di San Giuseppe

E’ il grande appuntamento di Pitigliano, come ogni 19 marzo. Una festa molto suggestiva la Torciata di San Giuseppe. La notte del caratteristico paese in provincia di Grosseto, nell’estremo lembo est, è illuminata dalle fiaccole. Quest’anno l’appuntamento è alle 21 con la sfilata del Corteo del Villano e dei Torciatori che indossano il saio tradizionale e trasportano sulle spalle il fascio di canne, che viene poi utilizzato, intorno alle ore 22, per incendiare l’invernacciu. Che rappresenta l’inverno che se ne va per lasciare spazio alla primavera. Mentre le fiamme consumano il pupazzo illuminando e riscaldando la piazza, gli uomini incappucciati ballano in cerchio attorno al fuoco, in una tradizionale danza propiziatoria.

Siena, la festa nell’Onda

San Giuseppe viene festeggiato anche nella contrada dell’Onda a Siena. Proprio a San Giuseppe è dedicata la chiesa della contrada. Tanti gli appuntamenti di martedì 19 marzo. Gli orari delle Messe sono 8, 9, 10, 11 e 12. Alle 19 invece la Messa solenne con il vescovo Lojudice. Per tutta la giornata e fino alle 20 ci saranno stand enogastronomici e giochi per bambini.

La fiera di Firenze

Fiera di San Giuseppe anche in piazza Santa Croce a Firenze. La piazza si riempirà di stand di ogni tipo. Una grande tradizione in un luogo tra i più suggestivi e ammirati in città dai turisti di tutto il mondo.

Vernio, la fiera si sposta a maggio

A Vernio, comune in provincia di Prato, San Giuseppe è degnamente celebrato con una iniziativa sempre molto apprezzata: la Fiera di San Giuseppe. Che quest’anno si sposta a maggio, dal 10 al 12. La scelta di spostarla è per avere a disposizione un maggiore spazio per stand e attività varie. L’appuntamento sarà nella piazza di San Quirico.

Che festa a Torrita

Il periodo di San Giuseppe coincide a Torrita di Siena con il Palio dei Somari. Un’intera settimana di feste che culminerà poi con il Palio appunto. Un fitto programma consultabile sul sito apposito. Da non perdere martedì 19 marzo alle 21 la Messa nella Chiesa dei Santi Costanzo e Martino. Sabato 23 e domenica 24 marzo si entra nel vivo del Palio. Il 67° Palio dei Somari si corre nel pomeriggio, alle 16. In caso di pioggia il Palio è rimandato a lunedì 1° aprile.