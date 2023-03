I segreti per frittelle perfette: festa del papà, un dolce amato

Frittelle di riso

Firenze, 18 marzo 2023 – Sono il dolce tipico della festa del papà in Toscana e non solo. Le frittelle di riso da sempre rappresentano un appuntamento fisso per celebrare la festa del papà.

In occasione di San Giuseppe dunque in tante cucine tornerà questa leccornia le cui origini affondano nell'antichità.

E non mancano le fiere e le sagre che in questi weekend propongono le frittelle. Mentre anche le vetrine delle pasticcerie in questo periodo sono ricche di un dolce amato da grandi e piccini.

Ma come realizzarle in maniera perfetta? Quali sono i segreti per realizzarle bilanciando tutti i sapori? Ecco cosa non può mancare.

Uno dei segreti è cuocere il riso la sera prima del giorno in cui friggeremo le frittelle. Il riso va cotto nel latte insieme a zucchero, burro fuso e un segreto in più: la scorza di limone, che darà alla frittella un caratteristico retrogusto. Ricordare di cuocere il riso fino al completo assorbimento del latte.

Il giorno dopo aggiungere al riso cotto nel latte due uova. Qui arriva un altro momento importante: i chiari delle uova vanno montati e aggiunti a parte. Fondamentale anche non aggiungere troppa farina, che finirebbe per indurire le frittelle. A quel punto friggere in olio abbondante molto caldo.

Delle frittelle si ha traccia in Toscana già dal quindicesimo secolo in alcuni manoscritti di arte culinaria. Pellegrino Artusi, autore del celeberrimo manuale di cucina, le cita nel 1800 e fornisce una ricetta per la quale aggiunge l’uvetta che nelle frittelle toscane non è presente.

Sono tante le Sagre delle frittelle in Toscana a marzo. Da non perdere quella di Montefioralle, frazione di Greve in Chianti. Conosciutissime le frittelle di San Donato in Collina, località tra Rignano e Bagno a Ripoli.