Chi sono i Piqued Jacks, a Eurovision 2023 per San Marino con la canzone ‘Like an animal’

Pistoia, 11 maggio 2023 - I toscani Piqued Jacks, quartetto indie-rock, con la coinvolgente 'Like an animal', singolo in lingua inglese, hanno vinto la seconda edizione di 'Una Voce per San Marino' e rappresenteranno la Repubblica del Titano all'edizione 2023 dell'Eurovision Song Contest a Liverpool. Debutteranno questa sera, 11 maggio, salendo sul palco dell’M&S Bank Arena.

Chi sono i Piqued Jacks

Diversamente dal 2022, in questa edizione nomi affermati e nuove leve si giocheranno alla pari l'accesso alla finale in un'unica grande categoria. Cresce dunque l’attesa per i Piqued Jacks, band nata nel 2006 a Buggiano, in provincia di Pistoia. Hanno pubblicato il primo album nel 2015 col titolo Climb Like Ivy Does dopo tre Ep, e hanno quattro album all'attivo. Si sono anche esibiti durante concerti di famose band come Interpol, Chevelle e The Boomtown Rats, e a Liverpool se la dovranno vedere tra gli altri con Marco Mengoni, vincitore di Sanremo con 'Due vite'. L’obiettivo è evitare la seconda esclusione di fila in semifinale, centrando quindi la finale. Andrea “E-King” Lazzeretti alla voce, Francesco “Littleladle” Bini al basso, Tommaso “Holyhargot” Olivieri alla batteria e Marco “Majic-o” Sgaramella alla chitarra si esibiranno nonostante i pronostici, che non promettono certo per il meglio, visto che, almeno secondo i bookmakers, avrebbero dalla loro solo l’8% di possibilità di qualificarsi per la finalissima.

La canzone Like An Animal

Cosa vedranno i loro fan stasera? Mentre sul palco si avvicendano scenografie sempre più stupefacenti, i Piqued Jacks saranno soli sul palco per esprimere il concetto di band come hanno sempre fatto. L’obiettivo: “Essere scoperti da tutta Europa – dicono -. Siamo proiettati in un mondo che prima immaginavamo solamente. Calcheremo un palco gigantesco, e canteremo un brano nato a fine pandemia, che è rock e sensuale al tempo stesso, e per questo ci rappresenta”. La loro sarà la dodicesima performance della seconda serata della competizione musicale europea, in diretta su Rai 2 e San Marino Rtv. Maurizio Costanzo