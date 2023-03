Dalla Toscana all'Eurovision, i Piqued Jacks pronti alla sfida

Pistoia, 30 marzo 2023 - Dalla Toscana all'Eurovision, è li che sono diretti i Piqued Jacks, il quartetto indie-rock originario della provincia di Pistoia.



L'esplosivo brano "Like an Animal" ha convinto immediatamente tutta la giuria di Una voce per San Marino che non ha avuto alcun dubbio: i toscani Piqued Jacks hanno così battuto gli altri 20 concorrenti in finale e si sono aggiudicati un biglietto aereo che li porterà a esibirsi sul palco dell'Eurovision Song Contest 2023 che si terrà dal 9 al 13 maggio a Liverpool. I Piqued Jacks si esibiranno live durante la seconda serata delle semifinali prevista per giovedì 11 maggio, in diretta su Rai 2 e San Marino Rtv.



Il gruppo è composto da E-King alla voce, Majic-o alla chitarra, Holy-Hargot alla batteria, Little Ladle al basso, ha all'attivo quattro album e un lungo curriculum dal respiro decisamente internazionale. Gruppo spalla per band del calibro di Interpol - che hanno detto di loro: "Great vocals and sound", Paul Banks - Balthazar e The Boomtown Rats, sono stati la prima band italiana di sempre a esibirsi sul celebre palco del Summerfest di Milwaukee, il più grande festival musicale del mondo, in apertura ai Chevelle.



Altri prestigiosi palchi hanno ospitato negli anni il loro sound esplosivo: Eurosonic 2023, Linecheck, Canadian Music Week, Mmb Bucharest, Liverpool Sound City, Sxsw e Mondo Nyc (Usa).

Ma non solo, durante la loro lunga gavetta hanno avuto l'occasione e l'onore di collaborare con artisti di fama internazionale: il loro ultimo album, Synchronizer (2021), vede alla produzione lo zampino di Julian Emery (Nothing But Thieves), Brett Shaw (Florence + The Machine) e Dan Weller (Enter Shikari). Una voce che è energia allo stato puro, su un tappeto sonoro terribilmente coinvolgente e penetrante. L'esplosiva "Like an Animal" sarà disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali a partire dal 5 aprile, via Bmg.