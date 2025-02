Pier Luigi Berdondini: il poeta del monocordo in scena all'Antisalotto culturale

Firenze, 22 febbraio 2025 - Perdersi. Tra versi sonori e voci poetiche, Capricci e Ghiribizzi. Si chiama melologo, ma si legge monocordo, lo strumento inedito ad una sola corda ideato da Pier Luigi Berdondini e realizzato dal liutaio Sergio Gistri. I suoi Labirinti incontrano le partiture del compositore genovese Niccolò Paganini sul palco dell'Antisalotto Culturale, che ospita oggi 22 febbraio il dialogo musicale tra l'artista romagnolo, il chitarrista Donato D'Antonio e il pluripremiato violinista Roberto Noferini.

"...inti...icci...izzi" è il titolo del programma denso e variegato ispirato al fantasioso acronimo delle desinenze di Labirinti, Capricci e Ghiribizzi: un crogiolo sonoro in cinquanta minuti di rilassanti vibrazioni, tra acuti e sottovoce, rifrazioni e chiaroscuri, sfumature e accenti. Una girandola di contaminazioni culturali che forma un caleidoscopio di esplorazioni musicali, intrecciando tre Capricci e Ghiribizzi, una Romanza e un Adagio spiritoso per chitarra e violino con otto Labirinti poetici per voce e musica e tre per sola voce e versi al monocordo.

Il progetto - già portato in scena con successo il 30 novembre 2024 nella sala della Pinacoteca Civica di Como in occasione del Festival del melologo - è un mosaico dolce e acerbo, magnetico e gioioso, che celebra il mutualismo acustico e il sodalizio intellettuale tra un trittico di artisti uniti dalla volontà comune di sperimentare attraverso geniali ellissi e parabole sonore le cinquanta sfumature di un genio del Romanticismo italiano come Niccolò Paganini. La serata, ad ingresso gratuito, avrà inizio alle 21, per info e prenotazioni, contattare il numero 3784165712.