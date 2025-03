Personalità importanti all'inaugurazione della personale di Morosi nelle Sale Affrescate

Pistoia, 19 marzo 2025 – Personalità illustri per il gran ritorno in città di un artista sensibile e brillante. Ci saranno anche il critico d’arte e collezionista fiorentino Luca Monti, il giornalista Jacopo Chiostri e il pittore Salvatore Magazzini all’inaugurazione di “Tra sogno e realtà – l’invisibile reso visibile, dal fumetto alla pittura”, che si terrà venerdì 28 marzo con inizio alle 16.30 nelle splendide Sale Affrescate del Palazzo comunale di Pistoia. Parteciperà il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, presente pure una troupe di Canale 3 Toscana, numero 84 del digitale terrestre.

È tutto pronto per la personale dell’artista pistoiese Fabrizio Morosi, che proseguirà sino alla domenica di Pasqua, il 20 aprile, con i seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18 (lunedì giorno di chiusura). Per l’occasione Morosi, che proprio quest’anno festeggia le nozze d’argento con l’arte, ha pensato a un percorso espositivo che si snoda lungo tre spazi all’interno delle Sale Affrescate: dai fumetti degli inizi alle tele, sino alle illustrazioni su carta povera.

“I miei lavori racconteranno delle storie al visitatore, saranno un viaggio che trasforma l’invisibile in qualcosa di visibile, di sorprendente e di straordinario. Scoprirete un universo dove l’immaginazione non ha limiti, nel quale ogni visita promette di farvi sorridere e, perché no, anche riflettere. Sarà il visitatore che, meditando, elaborerà la storia con la propria mente, proseguendo il viaggio”. Vicino alle opere, un proiettore diffonderà le immagini di Morosi intento a creare nel suo piccolo laboratorio-studio di Felceti, nei dintorni della città di Pistoia.

Partito con successo dal fumetto, dalla scuola Comics, è infine giunto alla pittura passando pure per la scultura. Nel corso degli anni, ha saputo conquistare autorevoli critici quali Philippe Daverio, Luca Beatrice e Vittorio Sgarbi (la collezione Cavallini-Sgarbi ha acquisito due sue litografie) e molti altri ancora. “Giocando con luci e ombre – conclude –, vi racconterò storie di un recente passato che affonda pian piano, ma inesorabilmente, sotto la superficie del tempo.

In questa rassegna, oltre ai fumetti rappresento opere pittoriche con giochi di bambini, figure femminili, immagini di vita varia, tutto reso visibile con la mia tavolozza daltonica (soffre di daltonismo, ndr), che gioca con pochi colori, ma tanta emozione”. Morosi è attivo sui suoi profili Facebook e Instagram, oltre che sul canale YouTube “va’ dove ti porta il… Camper”. La sua galleria di riferimento è Art Shop Gallery di Pistoia. Ora non resta che visitare l’esposizione.

G.B.